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Бывший нападающий объяснил эмоции Карпина после матча с ЦСКА

Экс-футболист Масалитин: во время матча с ЦСКА у Карпина накопился негатив

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время карьеры выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал жесткие высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по поводу матча против ЦСКА в минусовую температуру. Экс-футболист объяснил причины эмоций наставника ростовчан и сборной России.

«Ребята выходят, им хочется показать себя, поиграть. Тебе надо бороться с соперником, а ты еще борешься с полем. Передачу плохую даешь, начинаешь злиться… Начинаются недовольства, лишние стыки, судья не туда свистнул… Негатив накапливается, накапливается, а потом выплескивается. То же удаление у «Ростова». Команда проиграла, эмоции выплескиваются. Вот так и Карпин вспылил на послематчевой пресс-конференции. До того вспылил и Юран, хотя его команда и выиграла», — отметил Масалитин.

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Встреча проходила в минусовую температуру на заснеженном поле.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с представителями «Ахмата».

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