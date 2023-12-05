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«Спартак» и «Динамо» забросили 15 шайб в матче КХЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче с 15 заброшенными шайбами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в московском дерби обыграл «Динамо» в овертайме со счетом 8:7.

Бело-голубые открыли счет на первой минуте встречи. Отличился Иван Муранов. Затем «Спартак» вышел вперед благодаря голам Максима Цыплакова и Павла Порядина. Еще до перерыва динамовцы отыгрались и снова захватили лидерство (Даниил Пыленков и Эрик О'Делл).

Во втором периоде команды забросили в ворота друг друга по три шайбы. За «Динамо» забивали Егор Петухов, Егор Римашевский и Дмитрий Рашевский, а в команде Алексея Жамнова отличились Даниэль Усманов, а Порядин и Цыплаков оформили дубль.

Заключительный период красно-белые выиграли 2:1 благодаря шайбам Николая Голдобина и Егора Филина. В концовке «Динамо» отыгралось и перевело игру в овертайм (О'Делл). Победную шайбу в матче забросил Александр Беляев.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Ранее середняк КХЛ прервал 11-матчевую победную серию СКА.

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Хоккей. КХЛ
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