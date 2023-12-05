Губерниев: мы с Аршавиным и Кержаковым — лучшие друганы

Спортивный комментатор, ведущий реалити-шоу «Вызов» на телеканале ТНТ Дмитрий Губерниев высказался о том, могут ли в будущем в проекте появиться звезды футбола, хоккея и других видов спорта. В интервью «Газете.Ru» он не исключил этого, назвав своими лучшими друзьями известных в прошлом футболистов «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

«Пусть звезды спорта сейчас занимаются своим прямым делом. Например, Дзюба сказал, что объявляет бойкот всем журналистам и даже не будет смотреть в нашу сторону. А я вспоминаю, как Аршавин с Кержаковым, когда я пытался взять у них интервью еще в бытность их футболистами, они высокомерно проходили мимо. Теперь мы — лучшие друганы, прекрасно общаемся, Андрей не вылезает из моих студий. Саша тренирует, мы сейчас видимся реже, но, в любом случае, мы с ним отработали чемпионат мира и много других замечательных проектов.

Жизнь сильно меняется, никогда нельзя говорить «никогда». Я к таким вещам отношусь умозрительно и вспоминаю фразу Никиты Михалкова, сказанную в его первом фильме Александру Кайдановскому: «а вы знаете, я вам не верю. Совсем». Так что у нас будут участвовать и спортсмены, вне всяких сомнений, и певцы, и блогеры. Движение «Вызов» ширится, набирает обороты, и я стараюсь делать максимум для того, чтобы оно росло. Рейтинги очень высоки, думаю, третий сезон не за горами, и я с удовольствием приму в нем участие», — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что он и Вяльбе двигают лыжный спорт вперед.