Зарубежный клуб хочет забрать у «Зенита» своего бывшего игрока

«Коринтианс» почти достиг соглашения с петербургским «Зенитом» о переходе защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Педро Рамиро в своих социальных сетях.

Сообщается, что у Ренана нет предложений из Европы. В «Коринтианс» он вернется на правах аренды. Переговоры продолжаются. Стороны оценивают ситуацию с оптимизмом.

Ренан выступал за «Коринтианс» в 2022 году, он является воспитанником команды. Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 17 возможных, не отметившись результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Зенит», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре петербуржцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3 и упустили лидерство в чемпионате. На первую строчку вернулся «Краснодар» (35 очков). Подопечные Владимира Ивича обыграли «Оренбург» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что замгендиректора «Динамо» может возглавить зарубежный клуб.