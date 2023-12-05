Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов

Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов УЕФА. Такой прогноз на 2024 год дал сайт Saxo Bank.

Как утверждает сайт банка, если цена на нефть в середине 2024 года вырастет с 80 до 150 долларов за баррель, то Саудовская Аравия приобретет Лигу чемпионов УЕФА. Также рассматривается создание Лиги чемпионов мира. В турнире будут принимать участие лучшие клубы планеты. В Эр-Рияде будет сыграно значительное количество матчей, а в турнире будут принимать участие 48 команд.

Сейчас в Лиге чемпионов УЕФА на квалификационном этапе выступает порядка 80 команд, а на групповой стадии – 32. В своем нынешнем формате турнир начинается в конце июня с предварительного раунда, трех квалификационных раундов и раунда плей-офф, каждый из которых состоит из двух матчей. Шесть команд присоединяются к 26 командам, отобранным по результатам своих чемпионатов.

В прошлом году победителем турнира стал английский «Манчестер Сити». В финале подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0.

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