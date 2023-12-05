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Роднина назвала детским садом призыв к отстранению российских спортсменов

Депутат Роднина назвала детским садом призыв Магучих к отстранению россиян

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявила, что не знает украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, призвавшую поддержать отстранение российских спортсменов.

«Я такую спортсменку даже не знаю. Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — заявила Роднина.

Прыгунья в высоту снялась в ролике, где призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях.

На Олимпийских играх 2020 года Магучих стала обладательницей бронзовой медали. Украинка уступила только представительнице Австралии Николе Макдермотт и россиянке Марии Ласицкене. После церемонии награждения чемпионка и бронзовая призерка сфотографировались вместе. Мария держала флаг Олимпийского комитета России, а Ярослава — флаг Украины. После этого на родине Магучих подверглась жесткой критике за этот снимок.

В отсутствие Ласицкене Магучих в сентябре 2022 года стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира из России не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Также Магучих в 2022 году выиграла чемпионат мира в помещении.

Ранее Губерниев заявил, что не осуждает смену атлетами спортивного гражданства.

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