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Назван лучший молодой футболист года в России

Форвард «Динамо» Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

По результатам голосования форвард бело-голубых набрал 418 очков, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова (233 балла).

В 2023 голу в активе Тюкавина 28 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и 11 забитых мячей. Также на его счету восемь матчей и два гола в Кубке страны. Кроме того, игрок провел два матча в футболке сборной России.

4 декабря «Динамо» благодаря голу Тюкавина победило казанский «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице после 17 матчей.

Помимо Тюкавина и Кривцова на «Первую пятерку» в этом году претендовали 16 футболистов: Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Сергей Волков («Краснодар»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба — «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Владислав Шитов, Никита Салтыков (оба — «Крылья Советов»).

В прошлом году обладателем премии стал нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев.

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