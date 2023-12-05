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Звезда «Милана» пришел в юбке на церемонию награждения в Италии

Форвард «Милана» Леау пришел в юбке на церемонию награждения по итогам сезона

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Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Португальский футболист «Милана» Рафаэл Леау пришел в юбке на церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023 в Италии.

Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвел итоги итальянского сезона-2022/2023. Лучшим игроком был признан нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а Рафаэл Леау, пришедший на церемонию в необычном наряде, попал в символическую сборную сезона.

24-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года. Он перешел в итальянский клуб из французского «Лилля». В текущем сезоне форвард сыграл 16 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативных передачи.

В прошлом сезоне Леау сыграл в Серии А 35 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. «Милан» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Чемпионом стал «Наполи», второе место занял римский «Лацио», топ-3 замкнул миланский «Интер».

Ранее The Times сообщила, что на Евро-2024 будут играть особенным мячом.

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