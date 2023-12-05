Губерниев: МОК пытается цинично зарабатывать с помощью отстраненной России

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, отстранившие российских спортсменов, пытаются зарабатывать за счет России. В интервью «Газете.Ru» он напомнил, что эти организации по-прежнему продают в Россию права на трансляцию соревнований.

«Я не хочу говорить про Томаса Баха. Последнее решение по поводу того, что мы должны заплатить за расследование непричастности спортсменов к силовым структурам, — уже из рубрики «хоть стой, хоть падай». Они уже не скрывают, что пытаются абсолютно цинично с помощью отстраненной России зарабатывать деньги. Они же продают нам ничтоже сумняшеся права на трансляции соревнований. Считаю, кстати, что их надо показывать, чтобы молодежь видела состязания сильнейших представителей видов спорта.

Смотрите, какая интересная штука: нам выступать нельзя, но, тем не менее, нам продают права, и в том числе из этих средств люди получают призовые. Представьте: швед Себастьян Самуэльссон, который нас критикует, выиграет гонку, получит свои деньги, и часть этих денег будет российская. Степень лицемерия уже не знает границ, это касается какой угодно области. Уже надоело обращать на это внимание, хочется идти своим путем – безусловно, продолжая, по мере сил, поддерживать контакты с международными федерациями, но твердо держась своей позиции», — считает Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Губерниев сравнил зимнюю Спартакиаду с чемпионатом мира по биатлону.