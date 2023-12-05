Футболист клуба РПЛ пойдет учиться на таксиста

Футболист казанского «Рубина» Олег Иванов в комментарии Sport24 допустил, что текущий сезон может стать последним для него.

37-летний полузащитник отметил, что сейчас падает спрос на возрастных игроков, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. По его мнению, это нормальная история.

«Впереди сборы. Выходя на тренировку, понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы не было травм.

Завершение карьеры зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера.

На счет таксиста говорю серьезно. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком», — заявил Иванов.

В текущем сезоне Иванов провел за «Рубин» семь матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Помимо казанского клуба хавбек также выступал за грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки», «Уфу», «Ростов» и столичный «Спартак».

В футболке сборной России он провел пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ.