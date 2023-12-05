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На Украине призвали поддержать отстранение российских спортсменов

Легкоатлетка Магучих призвала поддержать отстранение россиян и белорусов

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Andrew Boyers/Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих снялась в ролике, где призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях, о чем сообщила в социальной сети.

«Спортсмен по своей сути – сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за Украину. Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — сказала легкоатлетка.

На Олимпийских играх 2020 года Магучих стала обладательницей бронзовой медали. Украинка уступила только представительнице Австралии Николе Макдермотт и россиянке Марии Ласицкене. После церемонии награждения чемпионка и бронзовая призерка сфотографировались вместе. Мария держала флаг Олимпийского комитета России, а Ярослава — флаг Украины. После этого на родине Магучих подверглась жесткой критике за этот снимок.

В отсутствие Ласицкене Магучих в сентябре 2022 года стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира из России не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Также Магучих в 2022 году выиграла чемпионат мира в помещении.

Ранее МОК обвинили в открытии ящика Пандоры из-за России.

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