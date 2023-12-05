«Вашингтон» разгромно уступил «Аризоне», Овечкин не отметился заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил на чужом льду «Аризоне».

Встреча завершилась со счетом 0:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Кули, Майкл Карконе, Джейсон Цукер, Ник Бьюгстад и Ник Шмальц, который оформил дубль. Уже у первому перерыву «Аризона» вела со счетом 5:0. Еще одна шайба была заброшена под занавес второго периода.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает девятое место, набрав 26 очков. «Аризона» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Далласом». Матч состоится 8 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4:00 по московскому времени. «Аризона» 8 декабря сыграет с «Филадельфией». Матч начнется в 5:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина (827 голов) от Уэйна Гретцки (894), который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее американский журналист заявил, что ненавидел Овечкина.