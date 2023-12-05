В УЕФА признали, что чемпионат мира зимой не пошел на пользу футболу

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался против проведения чемпионатов мира в зимние месяцы, передает RTBF.

«Я уверен в одном — чемпионат мира зимой не пошел на пользу футболу, было бы неразумно повторять его снова. Это создает перегрузку в расписании матчей», — сказал Чеферин.

В 2022 году чемпионат мира прошел в Катаре. Турнир начался 20 ноября, а финальный поединок, в котором Аргентина обыграла Францию, был сыгран 18 декабря. Это был первый чемпионат мира, который состоялся зимой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи. Сборная России пропустила отбор на Евро-2024, который пройдет летом на полях Германии. Действующим победителем чемпионата Европы является Италия.

Ранее скандальный российский футбольный тренер заявил, что Европа приползет к России.