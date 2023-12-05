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Боксер Батыргазиев о поединке с Альваресом: о недооценке соперника не может быть и речи

Боксер Батыргазиев о бое с Альваресом: мне будет противостоять хороший соперник

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Ueslei Marcelino/Reuters

Российский боксер Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от поединка с кубинцем Ласаро Альваресом, отметив, что ему будет противостоять хороший соперник, передает «Советский спорт».

«Мне будет противостоять очень хороший и опытный соперник. За его плечами много боев по любителям, ну и шесть по профессионалам. Ни о какой недооценке речь идти не может», — сказал Батыргазиев.

Поединок состоится 9 декабря в Дубае. Победитель поединка заработает первый в истории профессиональный пояс Международной боксерской ассоциации (IBA).

Российский боксер 28 июля в Ханты-Мансийске одержал девятую победу на профессиональном ринге, одолев доминиканца Франсиса Фромету. Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио, которая прошла в 2021 году, в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана.

Ранее Батыргазиев рассказал о желании провести бой с украинцем.

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