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Защитник «Локомотива» назвал страну, в которой он хочет поиграть

Защитник «Локомотива» Тикнизян заявил, что хотел бы поиграть в Испании

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании, передает «РБ Спорт».

«МИ писали, что есть интерес от итальянских клубов. Как мне Серия А? Нормально, хороший уровень. Где бы хотел играть в будущем? Наверное, больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании», — сказал Тикнизян.

3 декабря Тикнизян в составе «Локомотива» отметился голом в матче против петербургского «Зенита» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Помимо Тикнизяна мячи забили Михаил Кержаков (автогол) и Максим Глушенков. «У «Зенита» единственный мяч на счету Матео Кассьерры.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Артем Дзюба стал капитаном «Локомотива».

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