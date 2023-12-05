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Комментатор Андронов о фигуристке Слуцкой: всегда была дурой, ею и осталась

Комментатор Андронов назвал фигуристку Слуцкую дурой

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Агентство городских новостей «Москва»

Российский комментатор Алексей Андронов раскритиковал в своем Telegram-канале фигуристку Ирину Слуцкую за то, что в интервью «Чемпионату» спортсменка отказалась обсуждать четверной аксель фигуриста Ильи Малинина.

«В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех», — сказала Слуцкая.

«Всегда была дурой, ею и осталась. Патриотизм головного мозга. Наши лучше, потому что Америки нет. Мария Бутырская — наше все», — написал Андронов.

18-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре 2022 года он впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В прошлом сезоне ему удалось завоевать бронзу на чемпионате мира в одиночном катании, а также золото в командном виде.

Ранее Александра Трусова рассказала о приятной просьбе американского фигуриста Нейтана Чена.

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