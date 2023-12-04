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Бывший футболист раскритиковал РПЛ за проведение матча ЦСКА – «Ростов»

Экс-футболист Масалитин: играть в минусовую погоду опасно для здоровья

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший на позиции нападающего за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что проведение матчей Российской премьер-лиги в минусовую погоду и в снегопад негативно влияет не только на зрелищность игры, но и на здоровье футболистов.

«Ну а про футбол и футболистов вообще никто не вспоминает. Минусовая температура, ты утепляешься. Поддеваешь трико, всякие стельки, варежки, шапку – это уже другой вид спорта. Естественно, это еще и опасно для здоровья. Чтобы было более-менее безопасно, выходить надо в кроссовках. Если ты выходишь в бутсах, ноги замерзают. Про пальцы и ногти даже не хочу ничего говорить, потому что они могут испортиться при первом соприкосновении с мячом. А что такое больные пальцы и ногти? Это может сказаться на подготовительном периоде. Любой стык, который летом проходит нормально, зимой может привести к серьезным травмам», — подчеркнул Масалитин.

Несмотря на минусовую погоду и нежелание команд играть, матч 17-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Ростовом» был проведен и закончился победой армейцев – 2:0. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после окончания встречи раскритиковал лиц, ответственных за решение все-таки провести игру.

Ранее футболист сборной России рассказал о медвежьей услуге со стороны СМИ.

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