Скандальный российский тренер объяснил, почему его уволили из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью «РБ Спорт» объяснил, из-за чего он был уволен из тольяттинского клуба.

«Катализатором и провокацией был матч с «Волгарем» — он явился спусковым крючком. Это безобразие, которое было оправдано даже экспертно-судейской комиссией. Это немыслимо. Эта игра стала катализатором конфликта внутри клуба.

Как мне объяснили увольнение? Ничего не объясняли, я все понял. Я взрослый человек и понимаю, что в каких-то моментах нельзя переходить грань – я не имел, наверное, права так говорить с владельцем: откровенно, перешел определенный уровень субординации.

Абсолютно нормально, что после моих действий последовала реакция клуба. Президент «Акрона» хоть и не старше меня, но он хозяин команды, его нужно уважать. Мне нужно было промолчать, но я это не сделал», — заявил специалист.

Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

45-летний специалист возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. С ним команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов Кубка России.

Ранее Калешин заявил, что Европа приползет к России.