Футболист получил переохлаждение и лежал под грелками после матча РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что защитник команды Игор Вуячич завершил матч с московским «Динамо» с переохлаждением из‑за сложных погодных условий. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вуячич получил переохлаждение. Его положили под грелки, он лежал минут пятнадцать. К этому тяжело привыкнуть. Интенсивный футбол. Футболист в такой момент не может делать ускорения, холодный воздух мешает легким», — сказал специалист.

Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 25-й минуте форвард Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

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