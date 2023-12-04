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Губерниев объяснил, за что критикует СБР

Губерниев призвал к справедливым критериям вызова в сборную России

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РИА Новости

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, за что критикует Союз биатлонистов России (СБР). В интервью «Газете.Ru» он заявил, что главная проблема в российском биатлоне и в стране в целом — отношение к людям.

«Знаете, это не проблема российского биатлона. Я выражаю несогласие с решениями о том, что не взяли честно отобравшихся в сборную спортсменов. Пусть берут молодых, молодежь заслуживает этого — но почему же за счет тех, кто честно делает свое дело? Тем более, в XXI веке не принято заглядывать в паспорт спортсмена, в циклических видах можно бегать до 40 лет и даже до 40+ на высочайшем уровне. Поэтому главная проблема, которая меня заботит не только в биатлоне, а в стране, — отношение к людям. Оно оставляет желать лучшего.

Я – человеколюбивый персонаж, я люблю людей, своих болельщиков. И меня, скажем так, бесит, когда спортивные руководители и вообще руководители относятся к людям, к гражданам моей страны, как к тем, по отношению к кому можно проявлять несправедливость или еще как-то негативно влиять. Так что главное — люди и, в конечном итоге, ценность человеческой жизни, которая в России испокон веков была копейка в базарный день. А в не базарный — грошик», — констатировал Губерниев.

Весной стало известно, что чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков, занимавший седьмое место в рейтинге СБР, не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону. Сообщалось о его конфликте с тренером группы Сергеем Башкировым. В настоящее время Бабиков вместе с Александром Поварницыным и Александром Логиновым занимаются под руководством тренера и методиста Дмитрия Шукаловича.

Ранее Губерниев назвал вид спорта, куда российских спортсменов вернут в последнюю очередь.

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