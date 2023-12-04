Булыкин рассказал о перспективах Украины, Казахстана и Эстонии в стыках к Евро

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах сборных Украины, Казахстана и Эстонии в стыковых турнирах к чемпионату Европы – 2024. По мнению бывшего футболиста, Украина может пробиться на Евро, в то время как Казахстану будет сложно, а Эстония наверняка проиграет.

«Хорошие шансы у Украины, Казахстан тоже показал, на что он способен. Но думаю, шансов у него нет. А вот Украина – вполне возможно, что пройдет. Правда, никто этого не будет гарантировать, потому что мы не раз видели, что в стыках побеждают команды, которые вроде бы не должны побеждать «на бумаге». Но на футбольном поле иначе. Так что никто точно ничего не скажет. Вот у Эстонии против Польши очень мало шансов», — считает Булыкин.

В пути А стыкового плей-офф Эстония в полуфинале встретится с Польшей, а победитель этого матча сыграет с Уэльсом или Финляндией. В пути В Украина играет с Боснией и Герцеговиной, а в другом полуфинале сойдутся Израиль и Исландия. Казахстан в пути С сыграет с Грецией, а в другом полуфинале сойдутся Грузия и Люксембург.

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