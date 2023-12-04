Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Салихова: каждая «бериша» может прыгать в технической зоне, и ничего не будет

Салихова заявила, что тренер Абаскаль сам виноват в отсутствии поддержки

close
100%
Телеграм-канал Заремы Салиховой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальной ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура чемпионата России. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в его поддержку, даже если он не прав. Ощущение, что и сопереживающих не осталось.

Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от футболиста «Спартака», ни от медиа», — заявила Салихова.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее экс-член РФС заявил, что Абаскаль подписал себе приговор в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий