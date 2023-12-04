Салихова: каждая «бериша» может прыгать в технической зоне, и ничего не будет

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальной ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура чемпионата России. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в его поддержку, даже если он не прав. Ощущение, что и сопереживающих не осталось.

Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от футболиста «Спартака», ни от медиа», — заявила Салихова.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее экс-член РФС заявил, что Абаскаль подписал себе приговор в «Спартаке».