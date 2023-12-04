Экс-тренер «Спартака» назвал заслуженной победу ЦСКА над «Ростовом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА переиграл «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет использованных голевых возможностей.



«Все были в одинаковых условиях — понятно, что все бы хотели играть в идеальную погоду, но пришлось играть в ту, которая была. И в ней ЦСКА заслуженно победил, создав больше моментов и реализовав свои шансы», — заявил Гладилин.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

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