Экс-наставник сборной России назвал ключевой момент игры «Локомотив» — «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не предполагал победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, я предполагал, что у «Зенита» будет преимущество, потому что петербуржцы приучили нас к тому, что они действуют с позиции силы. Но «Локомотив» придумал, как выстроить свою игру, как использовать свои возможности, как обезопасить свои ворота от атак соперника, и четко следовал этому курсу. Они не пытались играть на встречных курсах, а отдавали территорию и пространство, стараясь большими силами обороняться и закрывать бреши в защите. «Зенит» пытался вскрыть защиту соперника, играл с преимуществом, но оно было скорее гипотетическим. Первый гол помог «Локомотиву» психологически, такие ошибки, какую допустил Кержаков, действуют на соперника обескураживающе. Хозяева добились на мой взгляд заслуженной победы в данной игре», — заявил Игнатьев.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Глушенков открыл счет в начале встречи, Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Глушенков и Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Локомотив» обыграл «Зенит» за счет самоотдачи.