Тренер назвал ключевой фактор успеха «Локомотива» в игре с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что удивился итоговой победе «Локомотива» над «Зенитом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне изначально «Зенит» казался фаворитом матча, но погодные условия и мотивация, с которой на поле вышел «Локомотив», сыграла в пользу хозяев. Их самоотдача была больше, чем у игроков «Зенита», хотя по составу петербуржцы укомплектованы лучше, в их составе присутствуют более мастеровитые игроки, но их класс нивелировался. «Локомотив» проявил характер, использовал свои моменты и добился положительного результата», — заявил Гладилин.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Глушенков открыл счет в начале встречи, Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Глушенков и Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

Ранее игрок «Локомотива» рассказал об особенном отношении к футболистам «Зенита».