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Скандальный российский хоккеист объяснил, почему попросил обмен из клуба НХЛ

Хоккеист Задоров заявил, что ушел из «Калгари» из-за отсутствия нового контракта

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Global Look Press

Перешедший в «Ванкувер Кэнакс» российский защитник Никита Задоров рассказал, почему принял решение покинуть «Калгари» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает The Province.

«Они не предложили мне новый контракт», — сказал Задоров.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами. В текущем сезоне Задоров сыграл за «Калгари» 21 матч (1+5).

Свой дебютный матч за «Ванкувер» россиянин проводил 3 декабря против «Калгари». Защитник отыграл 17 минут и 35 секунд. Его новая команда одержала победу со счетом 4:3, а Задоров отметился результативной передачей.

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил, почему разлучил Овечкина и Кузнецова.

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