«Спартак» выпустил заявление по удалению Абаскаля, назвав Беришу провокатором

Московский «Спартак» на официальном сайте затронул тему удаления главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» в итоговом отчете по прошедшей игре.

«Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь желтую карточку», — указано в заявлении клуба.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Инцидент с удалением произошел сразу после первого гола грозненского клуба, на 34-й минуте игры.

Испанский специалист возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 17 туров Российской премьер-лиги лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «Локомотива» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата».