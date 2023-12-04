«Не знает, что такое футбол»: Мостовой раскритиковал Абаскаля

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после его удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» и заявил, что специалист не знает, что такое футбол. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — сказал Мостовой.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Абаскаль был удален на 34-й минуте игры из-за того, что толкнул игрока грозненской команды Бернарда Беришу.

Испанский специалист возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

Ранее Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата».