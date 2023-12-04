Уткин объяснил проведение матчей РПЛ в снегопад необходимостью для телевидения

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале объяснил, почему в Российской премьер-лиге (РПЛ) матчи играют в плохих погодных условиях, в том числе и в снегопад.

«Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика», — написал Уткин.

В 16-м туре в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Ранее игрок «Локомотива» заявил о необходимости играть в непогоду.