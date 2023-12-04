Костомаров признался, что не хочет выглядеть «медведем на льду»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что проводит тренировки и планирует кататься на коньках так, чтобы не выглядеть медведем на льду. Его слова приводит ТАСС.

«Я пробовал выходить на лед, я могу выступать в шоу как звезда, потому что так же катаюсь, как звезды кино или шоу-бизнеса. Но все равно это кайф: пусть я не смогу кататься, как раньше, но если я появлюсь в шоу на коньках, то хочу, чтобы получалось. Медведем на льду выкатиться не хочется. Я тренируюсь», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Костомаров рассказал, что не чувствует лед так, как раньше.