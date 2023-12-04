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Защитник «Ахмата» объяснил конфликт с игроком «Спартака» Промесом

Игрок «Ахмата» Богосавац назвал эмоциями свой конфликт с Промесом

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Виталий Невар/РИА Новости

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о своей стычке с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что инцидент был улажен сразу же. Его слова приводит Sport24.

«Мы поругались с Промесом? Это футбол, эмоции. Потом разобрались в подтрибунке, и стало все нормально. Небольшой конфликт. Потом пожали друг другу руки, все окей», — сказал Богосавац.

После свистка на перерыв в матче «Ахмата» и «Спартака» в Грозном футболисты обеих команд устроили потасовку. Игроки выясняли отношения какое-то время, после чего наконец-то ушли в раздевалки на перерыв.

Встреча завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1. На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После забитого мяча был удален главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Он пропустит следующий матч команды против «Крыльев Советов». В концовке тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского. В начале второго тайма Светослав Ковачев установил окончательный счет.

После 17 туров Российской премьер-лиги лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее капитан «Спартака» признался, что не играет из-за Абаскаля.

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