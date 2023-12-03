Капитан «Спартака» признался, что не играет из-за Абаскаля

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что давно восстановился от травмы, но не выходит на поле по решению главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Чемпионат».

«Я давно восстановился, тренируюсь и доказываю свою состоятельность. Почему не играю, есть ли понимание? Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их», — сказал Джикия.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 17 туров РПЛ «Спартак», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице В 17-м туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Ахмату» со счетом 1:2. Лидерство в РПЛ вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее игрок «Ахмата» объяснил, почему провоцировал Абаскаля.