Российский и латвийский хоккеисты клуба НХЛ устроили потасовку друг с другом

Между российским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Кириллом Марченко и латвийским вратарем Элвисом Мерзликиным произошел конфликт во время тренировки. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Брайан Хеджер.

Как утверждает журналист, Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина. Латвийский голкипер «Джекетс» не стал помогать подняться своему одноклубнику. После этого Марченко подъехал к Мерзликину и поговорил с ним на повышенных тонах. Произошла потасовка, хоккеистов разнял российский нападающий Дмитрий Воронков. Позднее Мерзликин принес извинения.

Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. В России он выступал за СКА и «Югру». В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин провел 23 матча, отметившись семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Мерзликин в «Коламбусе» с 2019 года. До этого он играл в Швейцарии за «Лугано». В этом сезоне голкипер провел 18 матчей, пропустив 52 шайбы.

«Коламбус» идет на предпоследнем месте в Восточной конференции.

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