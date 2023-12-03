Игрок «Ахмата» объяснил, почему провоцировал Абаскаля

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался об инциденте с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок», — сказал Бериша.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. Бериша провел на поле 88 минут и отметился результативной передачей.

Бериша пропустит следующий матч своей команды (у него четыре желтых карточки).

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место. Лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку.

Ранее футболисты «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку во время перерыва очного матча.