Футболисты «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку во время перерыва очного матча

После свистка на перерыв в матче «Ахмата» и «Спартака» в Грозном футболисты обеих команд устроили потасовку. Игроки выясняли отношения какое-то время, после чего наконец-то ушли в раздевалки на перерыв. Основными действующими лицами стали Квинси Промес и Мирослав Богосавац.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После забитого мяча был удален главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Он пропустит следующий матч команды против «Крыльев Советов».

В концовке первого тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» после 16 матчей располагался на седьмом месте. «Ахмат» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

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