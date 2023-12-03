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Абаскаль был удален в матче с «Ахматом»

Тренер «Спартака» Абаскаль был удален за толчок игрока «Ахмата»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был удален в первом тайме матча против «Ахмата» в Грозном.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После этого албанец подбежал к скамейке запасных красно-белых. Гильермо Абаскаль толкнул игрока грозненской команды. За это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста. Игрок получил желтую карточку.

В концовке тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского. Идет перерыв.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» после 16 матчей располагался на седьмом месте. «Ахмат» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что грозит Карпину за критику в адрес организаторов матча с ЦСКА.

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