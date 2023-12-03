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СКА победил «Металлург» в серии буллитов в матче КХЛ

СКА продлил победную серию до 11 матчей, обыграв «Металлург»

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Алексей Даничев/РИА Новости

3 декабря СКА на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 (БТ).

Сергей Толчинский в меньшинстве вывел СКА вперед на второй минуте стартового отрезка матча. В начале второго периода Данила Юров сравнял счет при игре в равных составах. Затем Захар Бардаков помог своей команде захватить лидерство, реализовав большинство. Менее минуты потребовалось Максиму Карпову, чтобы вновь восстановить равновесие.

Команды не смогли выявить победителя и в дополнительное время. В серии буллитов Валентин Зыков принес СКА победу.

После 37 матчей СКА, набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 55 очками возглавляет зону Восток.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее «Трактор» второй раз за сезон обыграл ЦСКА в матче КХЛ.

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