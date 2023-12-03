Чемпион ОИ Траньков: пивасик я люблю, это не секрет

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в своем Telegram-канале рассказал о происхождении своей фамилии.

«Смотрю, мою фамилию уже разбирают на, кхм-кхм, сайтах, и хочется дать подсказку. Но из предложенных там вариантов мне, конечно, больше всего понравилось немецкое, где «любит выпить». Пивасик я люблю, это не секрет. Ну и, конечно, румынское, по поводу болтовни — тоже мое, я этим деньги зарабатываю, прикиньте? Болтовней своей», — сказал Траньков.

Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал двукратным чемпионом Олимпийских игр. Они выиграли командный турнир, а также стали первыми в парном катании. Волосожар и Траньков помимо золота Олимпийских игр завоевали звание чемпионов мира в 2013 году, четырехкратных чемпионов мира (2012, 2013, 2014, 2016).

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи был знаменосцем сборной России. После окончания спортивной карьеры стал участвовать в шоу Ильи Авербуха вместе с Татьяной Волосожар. В 2016 году в паре с певицей Юлианной Карауловой занял третье место в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».

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