Булыкин рассказал, с какими трудностями «Спартак» столкнется в Грозном

Знаменитый российский футболист, в прошлом нападающий национальной сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что считает московский «Спартак» фаворитом в выездном матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата», но не уверен в победе красно-белых.

«Думаю, все ждут, что «Спартак» выиграет. Но «Спартак» в этом сезоне не показывает того, что все ждут, он непредсказуем. Вполне возможно, что и ничья может случиться в этом матче, потому что в Грозном играть тяжеловато. И к тому же «Спартак» для всех раздражитель, «Ахмат» может хорошо сыграть. Не уверен, что красно-белые здесь победят, хотя они и являются фаворитами матча», — подчеркнул Булыкин.

«Спартак» после 16 туров занимает с 27 очками четвертое место в Российской премьер-лиге, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга и на пять от занимающего второе место «Краснодара». При этом на неделе команда Гильермо Абаскаля уступила в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России в гостях «Оренбургу» (0:1).

Ранее россиянин вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы.