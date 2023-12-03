Ветеран ЦСКА объяснил, почему матч с «Ростовом» нужно было переносить

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о решении судейской бригады во главе с Рафаэлем Шафеевым провести игру армейцев с «Ростовом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на сильный снегопад. В комментарии «Газете.Ru» Пономарев выразил мнение, что матч нужно было переносить на весну, а играть в текущих условиях травмоопасно для футболистов.

«Нужно было переносить на следующий год. Мы сыграли первый круг и теперь играем два матча второго — что это за безобразие? Раз уж у нас окончание чемпионата в следующем году, надо было и этот матч переносить.

Ребята стараются даже в таких погодных условиях, молодцы. И «Ростов» неплохо играет, и армейцы. Но это чревато серьезными последствиями, на футбольном поле все время возникают травмоопасные ситуации. Связки можно потянуть, голеностоп, все, что угодно», — сказал Пономарев.

Перед началом матча работники стадиона «ВЭБ Арена» в Москве активно расчищали поле от снега, была задействована спецтехника. В итоге судьи приняли решение провести матч. После первого тайма ЦСКА ведет 1:0 благодаря голу Федора Чалова с пенальти.

Ранее Карпин выступил против матча с ЦСКА в снегопад.