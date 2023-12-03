В «Оренбурге» заявили, что второй состав команды победил «Спартак»

Президент футбольного клуба «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии Legalbet заявил, что в команде не разделяют по важности Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны.

«В этом сезоне мы не разделяем по важности РПЛ и Кубок. У нас в сравнении с прошлым годом все не так. В прошлом сезоне было хорошо в РПЛ и мы изначально ориентировались на то, что это приоритет. В этом же году мы так все-таки не разделяем.

На групповом этапе мы решили, да и в матче со «Спартаком», что продолжаем играть не основной, а даем возможность проявить себе ближайшему резерву. Стоял вопрос: как играть против «Спартака». Но наш тренерский штаб в итоге принял правильное решение. Если нас в плей-офф вывел второй состав, то пусть он и продолжает играть», — заявил Еремякин.

29 ноября «Оренбург» обыграл московский «Спартак» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В РПЛ команда набрала 14 очков в 17 турах и занимает 13 место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Оренбург» в гостях сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет 3 декабря, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Спартак» может потерять лидера команды.