Костомаров рассказал, каким спортом он хочет начать заниматься

Бывший фигурист Роман Костомаров признался, что хочет начать заниматься боксом, передает «Спорт-Экспресс».

«Хочу заниматься боксом. Без протеза. Не хочется его сломать и тренера покалечить. Бокс — такая координация очень сильная: движения на ногах, комбинации руками. Это все выматываем функционально», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Костомаров высказался об ампутации.