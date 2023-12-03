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Кучеров установил клубный рекорд «Тампы»

Кучеров установил рекорд «Тампы» по скорости достижения 40 очков в сезоне

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Официальный сайт НХЛ

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Далласа».

«Тампа» уступила со счетом 1:8.

Кучеров набрал в текущем сезоне 40 очков результативности. Для этого ему потребовалось 24 матча, что является рекордом команды. Предыдущий рекорд принадлежал капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 24 играх. «Тампа» после 25 матчей НХЛ, набрав 25 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции. 5 декабря команда сыграет еще один матч с «Далласом».

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Кучеров стал первой звездой НХЛ по итогам ноября.

Ранее три российских хоккеиста набрали очки в матче НХЛ.

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