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Стало известно, почему игроку «Монако» Головину будет сложно перейти в топ-клуб

Журналист L'Equipe Леклер: Головину будет сложно перейти в топ-клуб

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Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер считает, что футболисту «Монако» Александру Головину будет сложно перейти в топ-клуб Англии, Испании, Германии или Италии, передает «Спорт-Экспресс».

«Головину будет сложно перейти в топ-клуб. Во-первых, ему уже 27 лет. Во-вторых, «Монако» не играет в еврокубках, а Россия исключена из всех крупных соревнований. Его не видят на международной арене», — сказал Леклер.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. После 13 матчей «Монако», набрав 24 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч монегаски проведут против «Монпелье» 3 декабря.

Ранее Головин раскрыл секрет своего успеха в текущем сезоне.

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