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«Пари НН» обыграл «Урал» в скандальном матче РПЛ

«Пари НН» обыграл «Урал» благодаря голу в компенсированное время

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«Пари Нижний Новгород» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит в компенсированное время. На 91-й минуте отличился Никита Каккоев. В роли ассистента выступил вышедший на замену на 89-й минуте Илья Жигулев.

В активе «Пари НН» стало 24 балла, команда идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» имеет 19 очков и идет на 12-й строчке.

2 декабря инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главного арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Уралом» Евгения Турбина подозревают в получении денежных средств за влияние на исход игры. По его информации, подозрения вызваны тем, что накануне встречи один из близких арбитра получил 5 млн рублей. К тому же в одной из букмекерских контор отметили странные ставки на «Урал».

При этом Российский футбольный союз (РФС) не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ.

Ранее в РПЛ установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках вокруг поля.

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