В РПЛ установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках вокруг поля

Клуб «Пари Нижний Новгород» установил мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг футбольного поля перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Для фиксации рекорда в город приехала служба протокола Книги мировых рекордов, а по периметру стадиона были расставлены видеокамеры. Кокошники выдавались бесплатно волонтерами. Видеозапись исторического момента была опубликована в официальном Telegram-канале нижегородского клуба.

Матч между «Пари НН» и «Уралом» начался в 19:30 по московскому времени. На момент написания новости идет первый тайм, счет в поединке пока не открыт.

2 декабря инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главного арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Уралом» Евгения Турбина подозревают в получении денежных средств за влияние на исход игры. По его информации, подозрения вызваны тем, что накануне встречи один из близких арбитра получил 5 млн рублей. К тому же в одной из букмекерских контор отметили странные ставки на «Урал».

Ранее РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ.