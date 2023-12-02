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«Спартак» не сумел вернуть лидерство из-за поражения в КХЛ

«Салават Юлаев» по буллитам победил «Спартак» в КХЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл уфимскому клубу «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Уфе. В основное время команды не сумели определить победителя, забросив за три периода четыре шайбы на двоих. Судьба матча в овертайме решена также не была, в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Салават Юлаев». Победный бросок нанес Александр Хмелевски. Итоговый счет матча 3:2.

За победившую команду в основное время шайбы забросили Хмелевски и Иван Дроздов, а за «Спартак» голы на свой счет записали Александр Беляев и Ансель Галимов.

«Спартак» проиграл пятый матч из последних шести, однако продолжает удерживаться в тройке лидеров Западной конференции КХЛ. В активе московской команды 52 очка в 39 играх, а отставание от лидера — столичного «Динамо» — составляет всего один балл. «Салават Юлаев», одержавший четвертую победу подряд, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 37 матчах.

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