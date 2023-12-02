РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) не получал никакой информации, согласно которой на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижним Новгородом» и екатеринбургским «Уралом» делаются подозрительные ставки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал», — сообщила пресс-служба РФС.

2 декабря инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главного арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Уралом» Евгения Турбина подозревают в получении денежных средств за влияние на исход игры. По его информации, подозрения вызваны тем, что накануне встречи один из близких арбитра получил 5 млн рублей. К тому же в одной из букмекерских контор отметили странные ставки на «Урал».

Зимой 2021 года Турбина отстраняли от работы после нескольких скандалов, связанных с его работой на матчах Первой лиги и РПЛ. В 2022 году Турбина вернули к судейству игр.

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее Олег Романцев заявил, что игроки «Пари НН» трясутся в матчах с грандами РПЛ.