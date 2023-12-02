Бывший футболист рассказал, кого поддерживает в борьбе «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, выступавший в том числе на уровне Первой лиги, а ныне являющийся главным тренером чемпиона четвертого сезона Медийной футбольной лиги «Титана», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что хотел бы, чтобы «Краснодар» закончил первую часть сезона в Российской премьер-лиге на первой строчке.

«Сейчас очень интересно все закручивается, достаточно плотная борьба. Даже «Динамо» и «Крылья Советов» могут отыграть свои отставания. В этом сезоне РПЛ дает нам такие непредсказуемые результаты, все могут забрать очки. Безусловно, это повышает интерес и делает лигу запутаннее. Я бы хотел, чтобы на зимний перерыв «Краснодар» ушел на первом месте. «Краснодар» по стилистике и тому, как играет, должен обыгрывать своих оставшихся соперников и могут не растерять очки. У «Зенита» есть матч с «Локомотивом», есть матч с очень неуступчивым «Пари НН». Естественно, «Зенит» — один из грандов, имеет футболистов, с которыми можно играть в доминантный футбол. Но и «Краснодар» в этом плане не отстает. Верю, что «Краснодар» сможет вернуть позицию и уйти на перерыв на первой строчке», — поведал Курбанов.

После 16 туров на первое место в РПЛ вышел действующий чемпион страны «Зенит», набравший 33 очка. «Краснодар» с 32 баллами располагается на второй позиции. До паузы в чемпионате остается провести два тура.

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