Месси заявил, что ван Гал разозлил его на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что его разозлило поведение главного тренера национальной команды Нидерландов Луи ван Гала на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова приводит ESPN.

«Я точно не вспылил, меня очень злит, когда люди много разговаривают вне поле и не уважают своего соперника. Я никогда такого не делал. Что угодно может случиться на поле и это останется там. Я не проявлял к нему неуважение перед матчем, мне не нравится, когда так поступают по отношению ко мне. Думаю, ван Гал провоцировал меня специально, также как и вратарь во время матча. Когда я показал ван Галу тот жест, я автоматически пожалел об этом», — заявил футболист.

Перед четвертьфинальным матчем между Аргентиной и Нидерландами ван Гал заявил, что «Месси плохо играет, если соперник хорошо владеет мячом». В этом матче аргентинец отметился голом и результативной передачей, а также реализовал пенальти в послематчевой серии.

После игры Месси показал ван Галу провокационный жест, а затем обвинил его в неуважительных и провокационных словах по отношению к сборной Аргентины, высказанных в преддверии матча.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграла Францию. Месси признали лучшим игроком турнира.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси назвал самое желанное событие в своей карьере.